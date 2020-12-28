Глава центра Гамалеи заявил, что вакцина «Спутник V» эффективна на 92%

https://static.news.ru/photo/eff6371a-491e-11eb-baae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Как минимум 92% вакцинированных «Спутником V» пациентов получают абсолютную защиту от COVID-19, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

А 90 почти что 2 процента вакцинированных просто-таки не болеют, то есть у них стерильный иммунитет, — отметил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Известно, что в настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Медики за последние сутки вылечили 20 480 пациентов с COVID-19 в России. За всё время пандемии в РФ выздоровели 2 471 309 граждан. Кроме того, число умерших за последние сутки увеличилось на 487. Всего от недуга в стране скончались 55 265 человек. Также выявлено 27 787 случаев коронавируса за последние сутки в 84 регионах.

Как писал NEWS.ru, с 28 декабря в Москве открывается вакцинация от коронавируса для москвичей старшего возраста, сотрудников ЖКХ, работников сферы общественного питания, спорта, а также органов правопорядка и волонтёров, сотрудничающих с некоммерческими и религиозными организациями.

Власти Москвы заявляют, что по мере поступления вакцины она будет доступна для всё большего числа граждан. В конечном счёте её смогут получить все жители столицы.