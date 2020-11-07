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Глава центра Гамалеи пообещал москвичам скорую массовую вакцинацию

01:37, 07 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация жителей Москвы и области может начаться в течение двух недель. По его словам, жители столичного региона будут получать препарат «Спутник V».

В Москве и Московском регионе вакцинация уже пойдет не по производственному принципу, а по территориальному. Это то, что называется массовой вакцинацией, — цитирует Гинцбурга ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первая партия вакцины «Спутник V» будет доступна для массовой вакцинации уже в предстоящие выходные, сообщил Александр Гинцбург. Он отметил, что первая партия будет небольшой, порядка шести тысяч. А на следующей неделе уже пойдёт одна серия в 30 тысяч доз, вторая — 40 тысяч, пояснил Гинцбург.

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