Глава центра Гамалеи пообещал москвичам скорую массовую вакцинацию

https://static.news.ru/photo/aed37cf4-2081-11eb-89e2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация жителей Москвы и области может начаться в течение двух недель. По его словам, жители столичного региона будут получать препарат «Спутник V».
В Москве и Московском регионе вакцинация уже пойдет не по производственному принципу, а по территориальному. Это то, что называется массовой вакцинацией, — цитирует Гинцбурга ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первая партия вакцины «Спутник V» будет доступна для массовой вакцинации уже в предстоящие выходные, сообщил Александр Гинцбург. Он отметил, что первая партия будет небольшой, порядка шести тысяч. А на следующей неделе уже пойдёт одна серия в 30 тысяч доз, вторая — 40 тысяч, пояснил Гинцбург.