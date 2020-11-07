Глава центра Гамалеи пообещал москвичам скорую массовую вакцинацию

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Военный парад 1941 года на Красной площади в Москве носил секретное название «Операция войск Московского гарнизона». Оно было придумано в целях обеспечения секретности мероприятия.

Данный факт стал известен из архивных документов о параде, которые рассекретило Минобороны, опубликовав их в специальном историко-познавательном отделе на своём сайте к 79-й годовщине парада. Он стал одним их важнейших...