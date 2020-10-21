Глава центра Гамалеи объяснил пользу вакцины и лекарств от COVID-19

https://static.news.ru/photo/f56b2cb0-1402-11eb-a2c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что неверно относиться к лекарствам от коронавируса как к альтернативе вакцинам. По его словам, они никогда не станут заменой прививкам.

Медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса, — пояснил академик в интервью газете «Известия».

Гинцбург добавил, что лекарства и вакцина, вне зависимости от своей эффективности в борьбе с COVID-19, лишь дополняют друг друга.

При этом академик отметил, что ситуация на уровне лекарств против смертоносной инфекции может принципиально измениться. Это случится после получения моноклональных антител в виде лекарственного препарата против возбудителя COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация с коронавирусом в России станет управляемой после массовой вакцинации в течение 10–12 месяцев. Об этом сообщил Александр Гинцбург. По его словам, начиная с 26 октября к производству вакцины подключат так называемую отечественную бигфарму в лице «Генериума», «Р-Фармы», «Биокада» и АФК «Система», которая также располагает предприятиями по производству препарата.