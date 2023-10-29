Серебряная брошь «Орлан» намекает на «ястребиную политику» ЦБ
29 октября исполнилось 60 лет Эльвире Набиуллиной, последовательно занимавшей посты министра экономического развития Российской Федерации, помощника президента Российской Федерации по экономическим вопросам и председателя Центрального банка Российской Федерации. В 1990-е годы Набиуллина прошла путь от консультанта дирекции РСПП по вопросам экономической политики до заместителя министра экономики Российской Федерации.
В числе самых заметных достижений Эльвиры Набиуллиной на посту министра экономики России называют преодоление кризиса 2008–2009 годов «малой кровью» и с выполнением всех социальных обязательств, успешное завершение многолетних переговоров по вступлению России во Всемирную торговую организацию, защиту интересов российского предпринимательства и улучшение делового климата в стране, а также работу по очистке банковского сектора от недобросовестных и неустойчивых банков.
Частью имиджа Набиуллиной стали брошки, которые глава Центробанка надевает перед каждым важным событием «в соответствии с ситуацией и настроением». Это регулярно заставляет журналистов и общественность задумываться над тайным значением того или иного аксессуара.
Фото: cbr.ru
Брошкой «Щелкунчик» Эльвира Набиуллина решила напомнить о приближении Нового года
Фото: cbr.ru
Брошкой «Щелкунчик» Эльвира Набиуллина решила напомнить о приближении Нового года
Фото: cbr.ru
Знак победы и подкова, в этот день глава ЦБ осторожно говорила об улучшении настроений бизнеса
Фото: cbr.ru
Знак победы и подкова, в этот день глава ЦБ осторожно говорила об улучшении настроений бизнеса
Фото: cbr.ru
Брошь-неваляшка говорит о резком изменении ситуации в мировой экономике и росте неопределенности
Фото: cbr.ru
Брошь-неваляшка говорит о резком изменении ситуации в мировой экономике и росте неопределенности
Фото: cbr.ru
Брошь в виде лука и стрелы возможно говорила о том, что ЦБ целится в свой таргет по инфляции — 4%
Фото: cbr.ru
Брошь в виде лука и стрелы возможно говорила о том, что ЦБ целится в свой таргет по инфляции — 4%
Фото: cbr.ru
Брошь в виде леопарда возможно символизировала продолжение агрессивной политики ЦБ
Фото: cbr.ru
Брошь в виде леопарда возможно символизировала продолжение агрессивной политики ЦБ
Фото: cbr.ru
Брошь в виде тучки может говорить о защите экономики от перегрева
Фото: cbr.ru
Брошь в виде тучки может говорить о защите экономики от перегрева
Фото: cbr.ru
Брошь в виде золотого сечения символизирует инфляционную спираль
Фото: cbr.ru
Брошь в виде золотого сечения символизирует инфляционную спираль
Фото: cbr.ru
Еще одна брошь в виде леопарда — Банк России, подобно хищнику, готовится к «прыжку» — ужесточению политики
Фото: cbr.ru
Еще одна брошь в виде леопарда — Банк России, подобно хищнику, готовится к «прыжку» — ужесточению политики
Фото: cbr.ru
Брошь «Снегирь» означает, что с приходом зимы расти инфляции в ближайшие месяцы не дадут
Фото: cbr.ru
Брошь «Снегирь» означает, что с приходом зимы расти инфляции в ближайшие месяцы не дадут
Фото: cbr.ru
Брошь в виде волны — символ продолжающейся пандемии
Фото: cbr.ru
Брошь в виде волны — символ продолжающейся пандемии
Фото: cbr.ru
Брошь-play/pause, в тот день Центробанк взял паузу и оставил ключевую ставку без изменений
Фото: cbr.ru
Брошь-play/pause, в тот день Центробанк взял паузу и оставил ключевую ставку без изменений