Глава ЦБ и ее броши: фото к 60-летию Эльвиры Набиуллиной Фотографии к 60-летию председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной

Фото: cbr.ru

Серебряная брошь «Орлан» намекает на «ястребиную политику» ЦБ

29 октября исполнилось 60 лет Эльвире Набиуллиной, последовательно занимавшей посты министра экономического развития Российской Федерации, помощника президента Российской Федерации по экономическим вопросам и председателя Центрального банка Российской Федерации. В 1990-е годы Набиуллина прошла путь от консультанта дирекции РСПП по вопросам экономической политики до заместителя министра экономики Российской Федерации.

В числе самых заметных достижений Эльвиры Набиуллиной на посту министра экономики России называют преодоление кризиса 2008–2009 годов «малой кровью» и с выполнением всех социальных обязательств, успешное завершение многолетних переговоров по вступлению России во Всемирную торговую организацию, защиту интересов российского предпринимательства и улучшение делового климата в стране, а также работу по очистке банковского сектора от недобросовестных и неустойчивых банков.

Частью имиджа Набиуллиной стали брошки, которые глава Центробанка надевает перед каждым важным событием «в соответствии с ситуацией и настроением». Это регулярно заставляет журналистов и общественность задумываться над тайным значением того или иного аксессуара.