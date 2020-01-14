https://static.news.ru/photo/595cdc3a-36d9-11ea-ab67-fa163e074e61_660.jpg Алексей Цыденов Фото: kremlin.ru

Глава республики Бурятия Алексей Цыденов объявил о выплате вознаграждения в 100 тысяч рублей за предоставление видеозаписи ДТП в селе Батурино, в результате которого погибла 17-летняя девушка.

Он отметил, что информация о вознаграждении согласована с СКР. К видео предъявляется требование – на нём должно быть видно водителей внедорожников «Прадо» и «Туарег», сообщает ulan.mk.ru.

ДТП, о котором идёт речь, произошло 5 января. Согласно предварительной версии, виновником его является водитель «Прадо». Сбив девушку, он не остановился, чтобы оказать ей помощь. Пострадавшую нашли другие водители, которые вызвали врачей. Она была госпитализирована и через несколько часов скончалась.

Предполагается, что за рулём «Прадо» находился бизнесмен Галуст Пилосян. В отношении него возбуждено уголовное дело. Фактически же автомобиль принадлежит вице-спикеру парламента республики и лидер бурятских единороссов Баиру Жамбалову. В день ДТП он был на рыбалке вместе с Пилосяном. При возвращении они решили поменяться машинами, и единоросс якобы первым уехал на принадлежащем бизнесмену «Туареге».

Пилосян также утверждает, что не пытался скрыться с места ДТП, а поехал за медиками. По его словам, заблудился свернув не туда, а затем был вынужден бросить машину из-за того, что вытек тосол.

Версия произошедшего проверяется следователями. Расследование ДТП взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете появилось видео смертельного ДТП в Московской области. На нём запечатлён момент столкновения двух иномарок, в результате которого погибли четыре человека и ещё столько же пострадали.