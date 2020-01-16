https://static.news.ru/photo/9bf8927e-3903-11ea-8495-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди, которые удивляются работе снегоуборочной техники при отсутствии снега в Москве, не учитывают специфику работы коммунальных служб. Об этом заявил руководитель предприятия «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.

Комментируя появившиеся в соцсетях видеоролики, когда снегоуборщики на улицах работают при видимом отсутствии снега, он пояснил, что машины применяются не только во время сильных снегопадов, но и для уборки небольшого количества снега или снежной жижи.

Где-то был снег, машина его собрала и далее направилась к следующему участку уборки, чтобы завершить свой маршрут. <...> От уборки дополнительных 500 метров хуже и грязнее в Москве точно не будет, — сказал Орешкин в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что помимо уборки снега, которого в Москве в этом году не очень много, дорожники зимой проводят и другие работы по содержанию и уборке улиц: промывают знаки дорожного движения, барьерные ограждения, тоннели. При этом вся многофункциональная спецтехника работает в зимнем оснащении.

Ранее NEWS.ru писал, что москвичи в социальных сетях высмеяли уборку «невидимого» снега в столице.