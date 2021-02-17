Глава «Альянса врачей» нарушила условия ареста из-за болезни ребёнка

https://static.news.ru/photo/d0c6ef08-7121-11eb-8591-96000091f725_660.jpg Анастасия Васильева Фото: alyansvrachey/vk.com

Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева покинула квартиру, в которой она должна находиться по условиям домашнего ареста, и отправилась к своему ребёнку, у которого случился приступ астмы. Следователь заявил, что таким образом она нарушает меру пресечения.

Васильева покинула квартиру, где находится под домашним арестом, так как ребёнку вызвали скорую. Она ему не помогла, теперь вызвали неотложку. Мы уведомили об этом следователя, он сказал, что таким образом нарушаются условия домашнего ареста. Анастасия сейчас едет на такси спасать своего ребёнка, — рассказал РИА Новости адвокат Васильевой Дмитрий Джулай.

Он подчеркнул, что следователь пока не говорил об этом, но теперь он вправе подать в суд ходатайство об ужесточении меры пресечения. Джулай напомнил, что его подзащитную поместили под домашний арест не по месту проживания, где находятся её дети, а по месту регистрации, где в настоящее время живут посторонние люди.

По этому поводу нами было подано три ходатайства о смене места домашнего ареста, ответа на них до сих пор нет. Следователь осведомлён, что младший ребёнок Васильевой страдает от хронической астмы, я уведомил об этой ситуации всю следственную группу, — заявил Джулай.

Он добавил, что следователи пообещали связаться по этому вопросу с руководством, но с тех пор никакого продвижения в решении вопроса не было.

Анастасия Васильева была помещена под домашний арест в рамках так называемого санитарного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции 23 января в Москве в поддержку Алексея Навального. Кроме Васильевой под домашний арест также были отправлены юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь, участница группы Pussy Riot Мария Алёхина и брат оппозиционера Алексея Навального Олег, а также координатор московского штаба Навального Олег Степанов.

Как сообщал NEWS.ru, Басманный суд Москвы также удовлетворил ходатайство следователя о помещении под домашний арест муниципального депутата столичного района Зюзино Константина Янкаускаса по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.