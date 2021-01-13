Глав УФСПП и ТУ Росимущества по Волгоградской области обвинили в коррупции

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Волгоградской области и глава территориального управления (ТУ) Росимущества по региону стали фигурантами уголовных дел. Их подозревают во взяточничестве.
В пресс-службе областного управления СК РФ
Собеседник агентства уточнил, что подозреваемых не задерживали. Сотрудники СК в настоящее время проводят комплекс следственных мероприятий. Деталей предъявленных обвинений в ведомстве не раскрыли.
УФСПП по Волгоградской области с 2018 года руководит Владимир Евстигнеев. Главой территориального управления Росимущества является Юрий Ефремов, он занял этот пост в октябре 2019 года.
Ранее экс-главу Клинского района Московской области Александра Постриганя приговорили к 15 годам лишения свободы. Суд признал чиновника виновным в превышении служебных полномочий и получении взятки в особо крупном размере, сообщал NEWS.ru.