Глав УФСПП и ТУ Росимущества по Волгоградской области обвинили в коррупции

https://static.news.ru/photo/e8d541e0-55b4-11eb-8773-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Волгоградской области и глава территориального управления (ТУ) Росимущества по региону стали фигурантами уголовных дел. Их подозревают во взяточничестве.

В пресс-службе областного управления СК РФ сообщили ТАСС, что в отношении двух должностных лиц, в зависимости от предполагаемой роли каждого в преступной схеме, возбуждены дела по части 5 статьи 291 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершённое в особо крупном размере) и части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Собеседник агентства уточнил, что подозреваемых не задерживали. Сотрудники СК в настоящее время проводят комплекс следственных мероприятий. Деталей предъявленных обвинений в ведомстве не раскрыли.

УФСПП по Волгоградской области с 2018 года руководит Владимир Евстигнеев. Главой территориального управления Росимущества является Юрий Ефремов, он занял этот пост в октябре 2019 года.

Ранее экс-главу Клинского района Московской области Александра Постриганя приговорили к 15 годам лишения свободы. Суд признал чиновника виновным в превышении служебных полномочий и получении взятки в особо крупном размере, сообщал NEWS.ru.