ГИТР проведёт круглый стол по проблемам подготовки тележурналистов

18 ноября в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания (ГИТР) пройдёт круглый стол «Многорукие виртуозы: требования к журналистам нового поколения».
В организации мероприятия помимо учебного заведения приняли участие Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, а также Международная академия телевидения и радио (IATR). Круглый стол пройдёт в смешанном формате. Приглашённые специалисты обсудят проблемы подготовки тележурналистов в «живом» режиме, одновременно будет проходить онлайн-общение. Трансляцию мероприятия
Своё участие в круглом столе уже подтвердили: исполнительный директор IATR Леонид Млечин, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, профессор кафедры международной журналистики МГИМО Максим Поляков, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Владимир Таллер, ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский.
Ранее российское телевидение подверглось критике со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Как передавал NEWS.ru, политик обвинил тележурналистов в недостатке патриотизма и «антисоветизме».