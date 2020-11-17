ГИТР проведёт круглый стол по проблемам подготовки тележурналистов

https://static.news.ru/photo/5c89b4ce-28d1-11eb-8137-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

18 ноября в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания (ГИТР) пройдёт круглый стол «Многорукие виртуозы: требования к журналистам нового поколения».

В организации мероприятия помимо учебного заведения приняли участие Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, а также Международная академия телевидения и радио (IATR). Круглый стол пройдёт в смешанном формате. Приглашённые специалисты обсудят проблемы подготовки тележурналистов в «живом» режиме, одновременно будет проходить онлайн-общение. Трансляцию мероприятия проведёт телеканал ОТР.

Своё участие в круглом столе уже подтвердили: исполнительный директор IATR Леонид Млечин, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, профессор кафедры международной журналистики МГИМО Максим Поляков, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Владимир Таллер, ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский.

Ранее российское телевидение подверглось критике со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Как передавал NEWS.ru, политик обвинил тележурналистов в недостатке патриотизма и «антисоветизме».