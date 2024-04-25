Гитарист Пугачевой раскрыл, кто из ее музыкантов не поехал в Чернобыль Гитарист Левшин: Игорь Николаев взял больничный, чтобы не ехать под Чернобыль

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Музыкант Игорь Николаев оформил листок нетрудоспособности, чтобы не ездить с Пугачевой в Чернобыль спустя несколько месяцев после атомной аварии, рассказал NEWS.ru гитарист артистки Александр Левшин. Он добавил, что музыкант был единственным, кто так поступил из всего большого коллектива певицы «Рецитал». Сам Николаев пока не прокомментировал это заявление.

Мы туда поехали всем коллективом, только один человек у нас взял [больничный] бюллетень. Видимо, испугался. Это был Игорь Николаев. Мы на эту тему долго говорили, — сказал Левшин.

В 1986 году Игорь Николаев работал у Аллы Пугачевой клавишником. В сентябре 1986 года, спустя всего несколько месяцев после аварии на Чернобыльской АЭС, Пугачевой, по словам Левшина, поступило предложение «сверху» выступить перед ликвидаторами. Гитарист подчеркнул, что деньги за эту поездку никому не платили. Певица и ее артисты дали концерт в поселке Зеленый Мыс, где жили ликвидаторы аварии. Он находился в 70 километрах от Чернобыля.

Ранее певица Алла Пугачева впервые в публичном поле высказалась о возможном присвоении ей статуса иноагента и лишении имущества. В разговоре с музыкальным критиком Артемием Троицким (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Примадонна заявила, что с интересом наблюдает за тем, как враги пишут ей потрясающую биографию, сообщило издание «7 дней».