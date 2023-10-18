Гипертоникам рассказали о правилах измерения давления Терапевт Чернышова посоветовала измерять давление три раза в сутки

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Страдающим гипертонией необходимо измерять артериальное давление три раза в сутки в одно и то же время, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Надежда Чернышова. Медик также посоветовала проверять показатели через полчаса после приема пищи и придерживаться такого порядка каждый день.

Лучше проверять показатели три раза в сутки. Утром после пробуждения, в течение дня и вечером. <...> Делать это не сразу после еды, а через полчаса и придерживаться такого порядка каждый день. То есть ежедневно измерять давление примерно в одно и то же время, — пояснила врач.

Чернышова добавила, что такое трехразовое измерение покажет эффективность приема гипотензивных средств, поскольку иногда давление бывает стабильно высоким либо утром, либо вечером.

Врач доказательной медицины Олег Абакумов ранее рассказал, что признаками повышенного артериального давления являются головокружение, тошнота, неустойчивость при ходьбе, тяжесть в голове и «мелькание» перед глазами. Он уточнил, что такие симптомы могут проявиться как одновременно, так и по отдельности. По словам врача, неоднократные изменения давления могут указывать на наличие гипертонии.