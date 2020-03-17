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Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг появившуюся информацию, что Москва будет закрыта на карантин в связи с распространением заболевания.

Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба, — сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Как ранее сообщили «Ведомостям» источники, близкие к мэрии и федеральному правительству,...