Гипермаркет «Ашан» в Марфино начал продавать тележками наборы для пандемии. Их стоимость варьируется от 2634,50 до 3491,31 руб.
В набор попали крупы и средства первой необходимости. В частности, гречка, макароны, подсолнечное масло, влажные салфетки, туалетная бумага и другое,
На сегодняшний день в России число случаев заражения коронавирусом за сутки возросло до 114.
NEWS.ru ранее публиковал материал о топ-5 коварных псевдоспособов защиты от коронавируса. Самым надёжным средством защиты эксперты считают противогаз.