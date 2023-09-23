Гинзбург назвал главные правила похудения и поддержания веса Диетолог Гинзбург призвал перестать покупать сладкое и питаться осознано

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Для того чтобы сбросить лишний вес и сохранить результаты, следует начать питаться осознанно, посоветовал доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. В своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» он призвал не покупать домой сладкое, чтобы возникало меньше соблазна.

Два очень хороших правила для похудения и поддержания веса. Первое: во время еды думай только о еде. <...> Второе правило: если не можешь устоять перед лакомствами, тортами и мороженым, просто перестань это покупать и перестань это готовить, — написал Гинзбург.

Он добавил, что если пользоваться первым правилом, то станет легче замечать вкусы еды, медленнее есть и по итогу употребить меньше, но удовольствия получить больше. Лакомства следует перестать покупать, поскольку, когда они «не маячат перед глазами», воздерживаться значительно проще, считает Гинзбург.

Ранее диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, что применение слабительных и мочегонных средств для борьбы с лишним весом дает лишь кратковременный эффект и ухудшает здоровье. По ее словам, после отмены этих препаратов человек, как правило, вновь набирает вес.