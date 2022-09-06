Гинекологи удалили 50 опухолей матки у 26-летней пациентки Подмосковные гинекологи удалили из матки 26-летней пациентки 50 опухолей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операционный блок

Гинекологи Домодедовской больницы удалили 50 опухолей (миом) из матки 26-летней пациентки. Девушка поступила в отделение накануне с жалобами на боли в животе и кровотечение, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Московской области. Обследование показало наличие в организме гражданки десятков миоматозных узлов. По словам медиков, операция выполнялась открытым доступом с временным прекращением кровотока в матке, чтобы избежать большой кровопотери.

Случай сложный, нам было важно сохранить пациентке репродуктивную функцию. Операция выполнялась открытым доступом с временным прекращением кровотока в матке, что позволило избежать большой кровопотери. В результате удалили 50 миоматозных узлов различного размера и локализации. Общий вес удаленных новообразований превысил два килограмма, — отметил главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Собеседник добавил, что репродуктивную функцию пациентки удалось сохранить, контрольное УЗИ показало, что матка сократилась и приобрела нормальные размеры и форму, в настоящий момент девушку выписали. В Минздраве Московской области напомнили, что регулярное прохождение профосмотров позволит выявить различные патологии на ранней стадии, а женщинам рекомендуется посещать гинеколога не реже одного раза в год.

Ранее подмосковные хирурги спасли от бесплодия мужчину, откачав из его мошонки 700 мл жидкости. Пациента оперировали в урологическом отделении филиала № 2 Балашихинской больницы, куда гражданин пришел с жалобами на боли в органе и его сильное увеличение. В Минздраве региона подчеркнули, что с недугом он ходил несколько месяцев и обратился за помощью, когда проблема достигла «огромных размеров». Медики поставили диагноз «гидроцеле», то есть водянка.