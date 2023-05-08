Гинеколог развеяла мифы о венерических заболеваниях Гинеколог Джохадзе: ИППП часто протекают бессимптомно, а мочеиспускание не спасает от заражения

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Мочеиспускание после секса нельзя использовать в качестве профилактики инфекций, передающихся половым путем, заявила акушер-гинеколог Перинатального центра ММКЦ «Коммунарка» депздрава Москвы Лела Джохадзе в разговоре с Lenta.ru. Самые надежные методы профилактики — сдача анализов и использование презервативов.

Нет, [мочеиспускание после секса] — это не метод предохранения от ИППП. В этом вопросе нельзя проявлять халатность, применяйте проверенные методы защиты: обследование половых партнеров и презервативы, — заявила врач.

Также Джохадзе пояснила, что сами презервативы тоже не дают стопроцентной гарантии защиты. Их важно подбирать по размеру, при половом акте при необходимости использовать смазку. Надевать презерватив важно с самого начала полового контакта, а снимать сразу после семяизвержения, не дожидаясь окончания эрекции. Также гинеколог напомнила, что латексная барьерная защита важна при всех видах секса, включая анальный и оральный.

Врач также развеяла миф, что с ИППП сталкиваются только наркопотребители и люди, вовлеченные в проституцию, но риски возрастают при увеличении числа половых партнеров.

К ИППП относятся порядка 30 инфекций, среди которых хламидиоз, гонорея, сифилис, трихомониаз, инфекция, вызванная Mycoplasma genitalium, генитальный герпес, ВПЧ, гепатит В, С, ВИЧ-инфекция и другие. В некоторых случаях инфекции могут передаваться при иных контактах с кровью или от матери к ребенку.

Ранее венеролог Александр Русин подтвердил, что во всем мире отмечается прирост числа ИППП. При этом он отметил, что наибольшая часть случаев гонореи, сифилиса и хламидиоза связаны с незащищенным оральным сексом.