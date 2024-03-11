Гинеколог рассказала, что делать при боли внизу живота Гинеколог Негорелова: при острой боли внизу живота нужно срочно вызывать скорую

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Причиной боли внизу живота могут быть проблемы с органами ЖКТ, а также мочевыделительной и репродуктивной систем, поэтому при ее возникновении необходимо немедленно вызвать скорую помощь, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» акушер-гинеколог Софья Негорелова. По ее словам, такую боль не следует терпеть или пытаться заглушить обезболивающими.

Если боль возникла остро и ваше состояние ухудшается, и при этом боль нарастает, необходимо вызвать скорую помощь. Это может быть вопрос жизни и смерти, — подчеркнула специалист.

Как пояснила врач, одной из причин боли в животе могут быть гинекологические проблемы. Поэтому для оценки своего состояния важно оценить связь болевых ощущений с менструальным циклом и подтвердить или опровергнуть вероятность беременности. Также важно вспомнить, при каких обстоятельствах возникла боль.

Также, по словам эксперта, возможными причинами возникновения боли в низу живота являются заболевания кишечника, в том числе аппендицит или отравление. В этом случае следует вспомнить время и характер последнего стула, наличие тошноты, рвоты, температуры и изменений локализации неприятных ощущений.

Кроме того, боль может возникать вследствие заболеваний мочевыделительной системы. О них могут свидетельствовать проблемы с мочеиспусканием и изменение цвета и консистенции мочи. Причиной боли в низу живота могут быть и проблемы с костно-мышечной системой или неврологические нарушения. Как правило, в этом случае есть связь с физической нагрузкой или стрессом.

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