Гинеколог раскрыла, почему женщины все чаще отказываются кормить грудью Врач Ладодо: женщины стали считать кормление грудью немодным

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщины все чаще отказываются кормить детей грудью и считают это немодным, заявила глава центра по поддержке грудного вскармливания ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Ольга Ладодо. В разговоре с НСН специалист объяснила, что матерям проще развести смесь. При этом многие женщины оправдываются тем, что у них мало молока, отметила врач.

Вскармливание грудным молоком снижается. Женщина, например, говорит, что молока мало. <...> Женщина просто говорит: «Нужно на работу, учебу, это все сложно, проще развести смесь и дать». <...> Также бросают кормить грудью, потому что немодно, — пояснила Ладодо.

При этом кормление грудью полезно не только для ребенка, но и для матери. У женщин, которые предпочли смесям грудное вскармливание, ниже риски развития онкологических заболеваний груди и яичников. Это особенно важно в условиях роста показателей заболеваемости раком среди женщин. Кроме того, еще одним преимуществом кормления грудью специалист назвала то, что за него не надо платить.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее предложила сократить на час рабочий день для кормящих матерей. По ее словам, эта мера поможет женщинам, живущим далеко от места работы. Сейчас по Трудовому кодексу РФ женщины могут делать перерыв на 30 минут на кормление ребенка каждые три часа.