Гинеколог предупредила об опасности бритья зоны бикини Гинеколог Газдиева предупредила о риске заражения инфекциями при бритье интимной зоны

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Процедура бритья интимной зоны может иметь негативные последствия для здоровья женщин, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» гинеколог-репродуктолог Зарина Газдиева. По ее словам, кожа в области бикини очень чувствительна и легко травмируется во время бритья, из-за чего в организм могут проникнуть инфекции.

Например, могут появляться пустулы с гнойным содержимым, которые вызывают не только эстетический, но и физический дискомфорт — зуд, боль. Такое происходит даже у женщин с хорошим иммунитетом и при отсутствии любых внешних раздражающих факторов, — подчеркнула специалист.

Она призвала женщин, замечающих у себя подобные реакции, внимательно следить за личной гигиеной и носить нижнее белье из натуральных тканей.

Также гинеколог напомнила, что в результате бритья интимной зоны возрастает риск эффекта вросших волос — появления болезненных воспалений. Кроме того, при некачественном бритье кожа в интимной зоне может выглядеть неэстетично и вызывать дискомфорт, отметила врач.

Ранее акушер-гинеколог Елена Дригинкина посоветовала при выборе нижнего белья подбирать правильную модель трусов, которая не будет нарушать кровообращение и не навредит здоровью. Она отметила, что оптимальная модель — это слипы, они не стесняют движения и полностью закрывают ягодицы.