Гинеколог предупредила о последствиях отсутствия регулярной половой жизни Гинеколог Поликарпова: отсутствие половой жизни может привести к миоме матки

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Если женщина не живет регулярной половой жизнью, у нее начинается застой в малом тазу, который приводит к миоме (опухоли) матки, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» гинеколог Ольга Поликарпова. Она добавила, что проблемы со здоровьем могут возникнуть как у женщин, так и у мужчин.

Регулярная половая жизнь важна и для мужчин, и для женщин. Для женщин, чтобы не было застоя в малом тазу, раньше миому матки называли заболеванием монашек. Считалось, что из-за застоя крови в малом тазу развивалась миома матки. Это снятие стресса, улучшение настроения, выработка хороших гормонов, — заявила она.

Врач-онколог Евгений Черемушкин ранее заявил, что малоподвижный образ жизни может привести к онкологическим заболеваниям, в том числе к раку толстого кишечника. Он отметил, что у людей, которые много сидят, с большей долей вероятности развиваются воспалительные процессы в ЖКТ.

Ранее терапевт Алексей Жито сообщил, что диспансеризация, УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, гастро- и колоноскопия, а также рентген грудной клетки и общие анализы мочи и кала позволяют выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Эксперт отметил, что женщинам также стоит проходить гинекологические обследования.