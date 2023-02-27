Названы последствия длительного отсутствия секса Гинеколог Вавилонская: длительное отсутствие секса у мужчин повышает риск импотенции и бесплодия

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Длительное воздержание опасно для мужчин повышением риска импотенции, бесплодия или простатита, рассказала «Газете.Ru» акушер-гинеколог Эстер Вавилонская. Также при длительном отсутствии половой активности ухудшается выработка подвижных сперматозоидов, уточнила она. При этом у женщин воздержание от секса способно спровоцировать смещение матки или ее выпадение за пределы влагалища.

При длительном воздержании у них повышается риск импотенции, бесплодия или простатита. Кроме того, ухудшается выработка подвижных сперматозоидов, — предупредила Вавилонская.

Чтобы предотвратить выпадение матки из-за длительного отсутствия секса, следует обратить внимание на тренировку мышц влагалища, объяснила гинеколог. При этом в целом женщинам повезло больше, поскольку воздержание не влияет на синтез гормонов и способность к деторождению, отметила она.

Вавилонская добавила, что отсутствие половой жизни приводит к ослаблению иммунитета, что делает организм уязвимее для болезней. Помимо того, воздержание влияет на эндокринную систему и гормоны, что может спровоцировать набор веса, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей. При этом регулярная половая активность активизирует все функции организма, что позволяет существенно повысить продуктивность и общее состояние человека.

Сексолог Регина Спиридонова ранее рассказала, что продолжительное сексуальное воздержание опасно для мужчин возникновением сердечно-сосудистых заболеваний, а также проблем с простатой и потенцией. По ее словам, отказ от секса также может спровоцировать геморрой и ухудшить качество спермы.