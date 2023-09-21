Гинеколог объяснила, как зависимость жены Смолова скажется на их ребенке Гинеколог Ерофеева: для Истоминой период беременности будет тяжелым

Фото: t.me/istominakarina

Карина Истомина

Для блогера и модели Карины Истоминой период беременности будет достаточно тяжелым из-за употребления транквилизаторов, рассказала NEWS.ru врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. По ее словам, для малыша зависимость девушки в перспективе тоже может стать проблемой.

Для Карины Истоминой период беременности будет достаточно тяжелым из-за употребления транквилизаторов. Все слабые места проявляются во время беременности, часто обостряются соматические и психосоматические заболевания. Для малыша в перспективе это тоже может стать проблемой. Не зря говорят: «от осины не родятся апельсины». Если у мамы есть какие-то особенности психики, то есть вероятность, что ребенок также унаследует эти же особенности. Иногда заболевания могут проявляться только в особых ситуациях, связанных с работой, увлечениями или стрессовыми ситуациями в жизни. Но исключать возможность такого «наследования» ребенком нельзя, – рассказала Ерофеева.

Врач отметила, что если девушка излечилась и на протяжении долгого периода находилась в ремиссии, прямой угрозы для ребенка нет.

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