Гинеколог объяснила, что влияет на число абортов в России Гинеколог Ерофеева: в России много абортов из-за использования ненадежной контрацепции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тенденция к снижению числа абортов, а значит, и нежелательных беременностей, в России наблюдается на протяжении пяти последних лет, сообщило «Радио 1». Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, что экспертам в области репродуктивного здоровья женщин хотелось бы, чтобы скорость снижения этого показателя была значительно выше. По ее словам, большое число нежелательных беременностей происходит из-за того, что большинство контрацептивных методов, которыми пользуются россияне, относятся к группе средней надежности.

Лишь около 30% женщин, по словам эксперта, используют современные противозачаточные таблетки или другие гормональные методы — влагалищное кольцо, импланты, инъекции или внутриматочные спирали. Еще порядка 50% используют презервативы. Также есть доля женщин, предпочитающих прерванный половой акт, который в сути не является методом контрацепции.

Такой формат, <...> а также использование презервативов — наименее надежные способы избежать нежелательной беременности. <...>Думаю, во многом из-за этого у нас сохраняется уровень абортов среднеевропейский. В год в России производится 400–500 тыс. искусственных прерываний беременности, — рассказала Ерофеева.

По словам гинеколога, уменьшению числа абортов могут способствовать специализированные программы для подростков и молодежи, информирующие их о методах контрацепции. Также врач рекомендует женщинам чаще и регулярнее будут посещать своего участкового врача акушера-гинеколога.

Главный внештатный специалист Минздрава России Олег Аполихин сообщил, что количество медицинских абортов в России за последние пять — семь лет сократилось примерно на 250 тысяч, до 400 тысяч операций в год. По его словам, чаще всего женщины в России делают аборты в возрасте 25–39 лет.