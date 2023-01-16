Гинеколог назвала первые признаки беременности Гинеколог Селихова: резкая смена вкусов и сонливость — первые признаки беременности

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Первыми признаками беременности могут быть резкая смена вкусов, сонливость и тошнота, рассказала акушер-гинеколог Мария Селихова. В беседе с «Газетой.Ru» врач отметила, что у женщин в период беременности может сильно понизиться или повыситься либидо, причем произойти это может резко. Специалист при этом основным критерием возможной беременности выделяет задержку менструации.

Первый признак — резкая смена вкуса в одежде, питании и ароматах. Бывает, что женщина начинает любить те вещи, которые раньше не нравились, или наоборот — резкое неприятие того, что всегда приносило удовольствие. Второй признак — повышенная сонливость, тошнота и рвота. Третий признак — изменение либидо, — перечислила гинеколог.

Врач напомнила, что диагностировать беременность с помощью анализа крови на ХГЧ можно только 7-10 день от момента оплодотворения. Внешне, по словам эксперта, определить беременность можно на 15-16 неделе: в этот период округляется живот.

Ранее предприниматель Солошина посоветовала беременным выбирать эластичную одежду. Специалист порекомендовала обратить внимание на натуральные ткани из-за повышенной чувствительности кожи в период беременности. Среди подходящих тканей Солошина выделила хлопок и вискозу.