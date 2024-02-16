Гинеколог назвала главные признаки беременности Гинеколог Близнюк: задержка и тянущая боль внизу живота говорят о беременности

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Одними из главных признаков беременности являются задержка на три-четыре дня при регулярном цикле, тянущая боль внизу живота, тошнота, сонливость, а также учащенное мочеиспускание, рассказала NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, гинеколог Елена Близнюк. По ее словам, при беременности также наблюдается субфебрильная температура (до 37,2 градуса по Цельсию).

Задержка на три-четыре дня при регулярном цикле — повод задуматься о беременности, особенно в сочетании с утомляемостью и сонливостью. Субфебрильная температура до 37,2 на ранних стадиях. Позже появляются тянущие боли внизу живота. Кажется, что вот-вот начнется менструация, которая все никак не начинается. Появляется тошнота, характерная для раннего токсикоза, — добавила Близнюк.

Ранее акушер-гинеколог Алексей Черников назвал во многом верным расхожее мнение о том, что беременность и роды помогают женщине избавиться от ряда проблем со здоровьем. По словам специалиста, вырабатываемый во время беременности гормон прогестерон помогает в профилактике многих заболеваний.

По его словам, прогестерон снижает тонус гладкомышечных клеток сосудов и матки, улучшает микроциркуляцию крови в сосудах, оказывает противовоспалительное действие, а также препятствует активному разрастанию тканей в слизистой матки, яичниках, молочных железах и в эпителии половых путей.