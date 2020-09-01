Гинцбург: живая вакцина от COVID-19 за рубеж поставляться не будет

https://static.news.ru/photo/46b1ba12-ec62-11ea-a1a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Россия пока не будет поставлять живую вакцину от коронавируса Sputnik V за рубеж, но передаст технологию её производства, сообщил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, российские учёные ориентированы на то, чтобы обеспечить потребности страны. Россия сможет поставлять вакцину за границу, когда обеспечит себя.

Живую вакцину мы туда вывозить не будем — себе не хватает. Мы будем торговать технологией. Процесс идёт очень интенсивный, но сами понимаете, сколько нужно оформить бумаг, — объяснил эксперт.

Он добавил, что сейчас необходимо перевести документы на английский, а также подготовить команду специалистов, которые будут отслеживать нашу технологию на месте, сообщает «Интерфакс».

Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа, об этом событии объявил президент РФ Владимир Путин. Она получила название «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата.

Известно, что препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II. Как пояснили в Минздраве РФ, двукратная схема введения вакцины позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из МГУ придумали способ спасти людей от повторного заражения коронавирусом. Для этого нужна поливалентная вакцина, которая будет содержать целый набор антигенов. Сейчас специалисты университета заняты разработкой такого препарата.