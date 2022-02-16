Гинцбург: жалоб от подростков на вакцину от COVID-19 не поступало

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что жалобы на негативные эффекты вакцинации против новой коронавирусной инфекции подростков от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М» не поступали. Он добавил, что в ближайшее время объёмы производства вакцины будут увеличены. В настоящее время, по словам учёного, использовано 60 тысяч доз. Об этом сообщает ТАСС.

Никаких жалоб не поступало, абсолютно. Через две недели к производству данной вакцины приступает компания «Генериум», — рассказал Гинцбург.

Вакцина «Спутник М» была зарегистрирована Минздравом в ноябре прошлого года. Её используют для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

Ранее главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что у переболевших COVID-19 может развиться психоковид — осложнение, связанное с нарушением психического здоровья. Речь идёт о когнитивных и аффективных расстройствах, при которых могут возникнуть дефекты памяти, внимания, раздражительность и депрессия. При этом могут проявиться признаки психастенического синдрома, отметил врач.