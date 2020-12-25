Гинцбург заявил об отсутствии аллергических реакций на вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/5bfcb4de-46ef-11eb-a617-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

В ходе клинических испытаний вакцины «Спутник V» и после введения препарата в гражданский оборот тяжёлых аллергических реакций у пациентов выявлено не было. Об этом сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Тяжёлых аллергических реакций при применении вакцины «Спутник V» и во время клинических испытаний — первой, второй, третьей фазы, — и во время гражданского оборота не наблюдалось, — заявил Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что уже около 700 тыс. россиян получили вакцину «Спутник V», и Минздрав совместно с Росздравнадзором «очень жёстко отслеживают всю побочку».

Ранее Гинцбург заявил, что в гражданском обороте в России вскоре окажутся 500 тысяч доз вакцины от коронавируса. «Спутник V» производят уже пять предприятий, которые в январе 2021 года должны выйти на производство 5–6 млн доз в месяц.

Как сообщал NEWS.ru, медработник из Нью-Йорка получил анафилактический шок после вакцинации препаратом от коронавируса производства компаний Pfizer — BioNTech. Ранее уже шесть человек перенесли аналогичную аллергическую реакцию после вакцинации препаратом Pfizer. На тот момент вакцину получили 272 001 человек.

По мнению Питера Маркса, директора Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA, аллергическую реакцию может вызывать полиэтиленгликоль (ПЭГ), который содержится в вакцине.