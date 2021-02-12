Гинцбург заявил о способности «Спутника V» защищать от разных штаммов COVID

https://static.news.ru/photo/9b5d47c4-6d2d-11eb-a052-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает пациентов от разных штаммов COVID-19. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

В марте он сам вместе с коллегами сделал прививку вакциной, и её эффективность до сих пор сохраняется — это позволяет привившимся быть донорами плазмы. Эксперт пояснил, что благодаря этому на данный момент доказана эффективность «Спутника V» на протяжении как минимум девяти месяцев.

Говоря о возникновении новых штаммов коронавируса, Гинцбург признал, что перед учёными стоит необходимость совершенствования вакцин. Он заметил, что от существующих в настоящее время штаммов «Спутник V» защищает, но нет гарантий, что так будет с новыми мутациями коронавируса, которые ещё появятся.

Как мы видим, сейчас РНК-содержащие оболочечные вирусы — а возбудитель COVID к таким и относится — самые быстро изменяющиеся живые объекты на планете Земля. Поэтому постоянно возникают новые антигенные варианты, которые могут по своим иммунологическим параметрам отличаться от того, против которого созданы вакцинные препараты. Слава богу, от вновь возникших на сегодняшний день вариантов «Спутник V» защищает, но это не гарантирует того, что завтра не возникнет новый вариант, от которого он будет защищать хуже, — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Глава центра Гамалеи рассказал, что в учреждении уже разработана технология, которая позволяет быстро создавать эффективные препараты, действующие против нескольких штаммов коронавируса одновременно. По его словам, подобная вакцина сможет создавать иммунитет к тому количеству антигенных вариантов коронавируса, которые будет угрожать людям. Гинцбург сообщил, что разработка находится в продвинутой стадии.

Как ранее писал NEWS.ru, Александр Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки «Спутником Лайт». По словам специалиста, вакцина «Спутник Лайт» способна защищать от коронавируса четыре, максимум пять месяцев. Гинцбург также отметил, что однокомпонентная вакцина будет использоваться в странах, у которых нет возможности самостоятельно разработать или приобрести полноценные вакцины других стран.