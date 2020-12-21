Гинцбург заявил, что надеется на вакцинацию Владимира Путина

https://static.news.ru/photo/5d047cba-4364-11eb-b92d-fa163e074e61_660.jpg Александр Гинцбург Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Директор НИИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал ситуацию с возможной вакцинацией президента России Владимира Путина. По словам учёного, он надеется, что глава государства воспользуется сывороткой от коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее Гинцбург говорил, что к осени 2021 года коронавирусная инфекция в России станет «вакциноуправляемой». К этому времени до 80% россиян, как ожидается, будут вакцинированы, отметил учёный.

В разговоре с журналистом Антоном Красовским Гинцбург подчеркнул, что надеется на то, что сыворотка принесёт пользу всем, кто ей воспользуется. В частности — президенту РФ. На вопрос, привился ли уже национальный лидер, учёный ответил следующим образом.

Я не знаю, у меня такой информации нет, все службы информационные говорят, что нам скажут, когда он вакцинируется, — сказал директор центра в эфире программы «Эпидемия с Антоном Красовским» на YouTube.

Во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что поставит вакцину от коронавируса, как только это станет возможным. При этом он отметил, что пока специалисты говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, в настоящее время предусмотрены для граждан определённого возраста.

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин будет ориентироваться на мнение специалистов, принимая решение о вакцинации от коронавируса, писал NEWS.ru.