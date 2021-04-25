Гинцбург предложил увеличить интервал между инъекциями «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/3f4e3c42-a683-11eb-90be-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интервал между введением первой и второй доз вакцины от коронавируса «Спутник V» при необходимости можно увеличить c трёх недель до трёх месяцев. Такое мнение высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, слова которого приведены на официальном сайте отечественной вакцины в Twitter.

С учётом исключительно высокого спроса на препарат это может ускорить процесс вакцинации, пояснил он.

Увеличение интервала не повлияет на иммунный ответ, а может даже усилить и продлить его, — заявил Гинцбург.

По его словам, «такой вывод сделан на основе успешных кампаний массовой вакцинации в России и других странах».

Таким образом, подчеркнул он, российский производитель вакцины поддерживает заявления регулирующих органов других стран о необходимости увеличить интервал между инъекциями. Гинцбург отметил, что каждый национальный регулирующий орган должен будет принять соответствующее решение самостоятельно.

В России, как сообщала 23 апреля зампредседателя правительства Татьяна Голикова, первый компонент препарата от коронавируса получили более 11,1 млн граждан (это примерно 7,6% всего населения), а полностью вакцинацию прошли 6,8 млн человек.

Ранее в официальном аккаунте отечественной вакцины в Twitter обнародовали данные о смертности от коронавируса после вакцинации препаратами различного производства. Как следует из опубликованных данных, у тех, кто был привит «Спутником V», шансы остаться в живых значительно выше, чем у тех, про вакцинировался зарубежными аналогами — Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.