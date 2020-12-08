Гинцбург уточнил время воздержания от алкоголя после вакцинации

https://static.news.ru/photo/aa223a60-39e5-11eb-91ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полного воздержания от алкоголя на протяжении нескольких недель после проведения вакцинации не требуется, но рекомендуется не употреблять спиртного в течение трёх дней после прививки, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист уточнил, что рекомендация связана с необходимостью времени на формирование иммунного ответа у привитого человека. При этом временный отказ от спиртосодержащих напитков требуется не только при введении «Спутника V», но и при любой другой вакцинации, передаёт «Интерфакс».

Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идёт. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию, — пояснил Гинцбург.

Эксперт добавил, что злоупотребление алкоголем способно привести к значительному снижению иммунитета, что влияет на эффективность вакцины. Также после прививки от коронавируса в течение 42 дней не рекомендуется принимать препараты, подавляющие иммунную систему.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что привившиеся от COVID-19 граждане должны ограничить употребление алкоголя на 42 дня. Следом за ней с подобным мнением выступила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подтвердила, что за две недели перед прививкой от коронавирусной инфекции и 42 дня после нельзя пить спиртное.

Как писал NEWS.ru, нарколог предупредил о смертельном риске при совмещении вакцины и спиртного. Врач Алексей Казанцев заявил, что употребление алкоголя в период вакцинации от коронавируса может не только ослабить действие вакцины, но и способно спровоцировать тяжёлые последствия для здоровья и даже жизни.