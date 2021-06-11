Гинцбург удивился совету медиков переболеть COVID-19

https://static.news.ru/photo/257bcb34-cb8d-11eb-98d3-96000091f725_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Советы некоторых деятелей медицины переболеть коронавирусом в корне неверны. Из-за перенесённого COVID-19 человек может стать инвалидом, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург после вручения госпремий в Кремле, передаёт ТАСС.

Понимаете, что удивляет — это врачи говорят и даже, извините, наши с ним коллеги, некоторые академики говорят. Я совершенно не понимаю, как такое можно говорить. «Переболейте и будете защищены» — это в корне неправильно. Люди становятся инвалидами, — отметил учёный.

По его словам, восстановление после COVID-19 может занимать около шести месяцев. Кроме того, инфекция влияет на самые разные внутренние органы — печень, головной мозг, лёгкие.

Гинцбург также заявил, что детскую вакцину от коронавируса в виде капель в нос могут зарегистрировать 15–20 сентября. Разработчики не выявили побочных эффектов при применении препарата у детей в возрасте от 8 до 12 лет. При этом вакцину будет разрешено использовать среди детей в возрасте 15–17 лет.

Он отметил, что прививать детей российской вакциной «Спутник V» можно будет с четырёхлетнего возраста. По словам специалиста, начинать следует с подростков от 12–13 до 17 лет. Следующая группа — это дети в возрасте от восьми лет.

Ранее сообщалось, что Россия имеет большой опыт множества специалистов для борьбы с патогенными организмами и создания эффективных вакцин, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным во время церемонии вручения госпремий за 2020 год. Учёный отметил, что в стране существует «армия охотников за микробами».