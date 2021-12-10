Гинцбург: туристы из ЮАР с «омикроном» были вакцинированы

Российские туристы, у которых выявили новый штамм коронавируса «омикрон» по возвращении из ЮАР, ранее были вакцинированы, об этом рассказал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что пациенты находятся в стационаре, а их состояние удовлетворительное. Об этом сообщает РИА Новости.

Там никаких тяжёлых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьёзного по клинике нет​​​. Лёгкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы, — заявил Гинцбург.

Известно, что новое исследование в Венгрии показало эффективность «Спутника V» на уровне 98%. Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев уточнил, что люди, вакцинированные «Спутником V», защищены в 130 раз лучше от смерти от коронавируса, нежели непривитые.

По его словам, это высочайший уровень защиты «среди пяти вакцин, которые тестировались». Он также добавил, что у «Спутника V» значительно меньше побочных эффектов по сравнению с другими прививками.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков высказался по поводу интервью главы Pfizer о том, что скоро всем привитым от коронавируса понадобятся третья и четвёртая прививки для ревакцинации. Политик заметил, что «большая фарма» в США уже не может остановиться, пристрастившись к гигантским доходам.