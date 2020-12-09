Гинцбург: существующую вакцину от COVID-19 из-за мутаций менять не придётся

https://static.news.ru/photo/fb4e0ece-3a0c-11eb-b37b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Никаких предпосылок к тому, чтобы менять существующую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа из-за мутаций COVID-19, пока что нет. Об этом в разговоре с журналистами сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, эволюция коронавируса больше напоминает не грипп, а корь. Поэтому пока предпосылок к изменениям вакцины из-за мутаций нет. Журналисты спросили Гинцбурга, наблюдается ли необходимость в будущем перерабатывать существующую сыворотку. Глава Центра ответил. что за год эволюционным отбором не отобралось ни одной мутации вируса, которая могла бы на это повлиять.

Вакцину от гриппа учёным приходилось менять. Однако в случае с COVID-19 к подобному развитию нет никаких экспериментальных предпосылок. Эволюция инфекции идёт, как у кори.

А вирус кори с момента возникновения, по всей видимости, человека, ни разу не менялся. Хотя человек очень тяжело им болеет, в отсутствии особенно вакцинации, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, коронавирус не способен приобрести устойчивость к антителам, сказал директор Центра имени Гамалеи. Это происходит не потому, что COVID-19 «не хочет или не умеет этого делать», а благодаря «разнообразности» иммунной системы человека.