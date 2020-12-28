Гинцбург спрогнозировал сроки отмены ограничений из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/b9bf4f76-4921-11eb-8ddf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предполагает, что связанные с коронавирусом ограничения могут быть отменены ближе к концу 2021 года.

Он пояснил, что после того как будет привито 70% населения страны, ситуация станет вакциноуправляемой и можно будет отказаться от действующих в настоящее время эпидемиологических ограничений.

Я надеюсь, что такое время у нас в стране наступит где-то к ноябрю следующего года, — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

За минувшие сутки в России было зафиксировано 27,7 тысячи новых случаев заражения. Из больниц по выздоровлении выписаны 20,4 тысячи пациентов, жертвами инфекции стали 487 человек.

Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 3 млн человек. Из них выздоровели 2,4 млн, умерли 55,2 тысячи.

Россия остаётся на четвёртом месте по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Лидерство сохраняют США, где выявлено 19,1 млн случаев заражения. На втором месте находится индия (10,2 млн), на третьем — Бразилия (7,4 млн). Всего в мире заболели 808 млн человек. Жертвами коронавируса стали 1,7 млн, выздоровели 45,7 млн.

Как ранее писал NEWS.ru, Гинцбург заявил о необходимости убедить россиян в важности вакцинации от коронавируса. По его словам, это «единственный способ уберечься от заразы». Глава центра Гамалеи подчеркнул, что убеждённость некоторых граждан в том, что инфекция их не затронет или они приобретут иммунитет, переболев коронавирусом в лёгкой форме, не имеет научного обоснования.