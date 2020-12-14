Гинцбург: результаты эффективности вакцины «Спутник V» будут уже в январе

https://static.news.ru/photo/c05eadaa-3ead-11eb-8fbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда могут быть известны результаты эффективности вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». По его словам, их стоит ждать в январе 2021 года.

Он также пояснил, что пострегистрационные исследования завершатся в мае. Но результаты эффективности могут появиться значительно раньше.

Если по протоколу, то в мае, так как полгода наблюдение должно идти после того, как будет привит последний доброволец. А если посмотреть на эти результаты по отчёту, который мы будем подавать, после того как подведём черту под вакцинацией без полугодового потом наблюдения, то это может быть и январь месяц, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Накануне сообщалось, что по итогам анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований препарата эффективность вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» подтверждена на уровне 91,4%. А эффективность препарата в тяжёлых случаях COVID-19 является 100-процентной.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Как писал NEWS.ru, среди добровольцев, участвовавших в испытаниях вакцины «Спутник V», были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Но заболевание протекало легко.