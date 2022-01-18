Гинцбург рассказал, почему пандемия может не закончиться на «омикроне»

У учёных нет предпосылок того, что на штамме коронавируса «омикрон» пандемия закончится, считает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, пандемия будет длиться до выработки популяционного иммунитета, а сроки её окончания зависят от темпов вакцинации, передаёт РИА Новости.

Ну то, что он [«омикрон»] может всех перезаражать, я в это хорошо верю, а то, что на этом всё закончится, я не вижу для этого, к сожалению, никаких научных предпосылок, — сказал Гинцбург.

Он добавил, что пандемию может завершить выработка популяционного иммунитета. При этом при низких темпах вакцинации в мире людям потребуется неоднократно встретиться с инфекцией, чтобы получить антитела, защищающие от новых мутаций.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий представил прогноз по пандемии коронавируса, основанный на математическом моделировании. Согласно исследованию, коронавирус приобретёт черты лёгкой инфекции уже в начале 2023 года.