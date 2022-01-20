Гинцбург: привитые «Спутником V» почти на 100% защищены от «омикрона»

Привитые «Спутником V» и ревакцинированные бустерной вакциной «Спутник Лайт» практически на 100% защищены от «омикрона», заявил в интервью RT директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В популяции россиян, которые вакцинировались «Спутником V», 75% вакцинированных имеют вируснейтрализующие антитела, вполне достаточные для того, чтобы защитить их от «омикрона». А те, кто ревакцинировался «Cпутником Лайт» через три месяца примерно, имеют 100-процентный результат по своей сыворотке, — сказал он.

Ранее глава НИЦ имени Гамалеи заявил, что в отличие от зарубежных вакцин российский препарат «Спутник V» не нужно модифицировать под «омикрон»-штамм коронавируса. По его словам, рекомендация по его применению остаётся прежней — вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев «Спутником Лайт». Вирусолог пояснил, что в отличие от зарубежных мРНК-вакцин Moderna и Pfizer «Спутник V» является векторной вакциной и работает против разных штаммов.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что вспышка «омикрона» в мире может закончиться снижением числа заражений и переходом COVID-19 в разряд сезонных заболеваний. По его мнению, переболевшие «омикроном» приобретут иммунитет к коронавирусу, который будет держаться не меньше года.