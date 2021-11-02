Гинцбург сообщил о тесте на поддельный сертификат о вакцинации

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о создании теста, который позволит выявить непривитого человека с поддельным сертификатом о вакцинации. В этом случае анализ крови покажет отсутствие в ней антител к мембранному белку аденовируса Ad26, отметил он в беседе с «Известиями».

Гинцбург пояснил , что данный белок очень редко встречается у человека, а в кровь попадает после прививки «Спутником V» или «Спутником Лайт».

Поэтому наличие антител к Ad26 говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что он вакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке белка, то, скорее всего, у него поддельный сертификат, — рассказал директор центра Гамалеи.

Он добавил, что у 80% россиян, попавших в реанимацию и заявлявших о пройденной вакцинации, антитела к белку аденовируса Ad26, не были выявлены.

Ранее стало известно, что даже у тех, кто трижды ревакцинировался, никаких нареканий по поводу побочных действий «Спутника V» нет, заявил Александр Гинцбург. При этом Минздрав рекомендовал использовать версию «Спутник Лайт» только для ревакцинации. Для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V».