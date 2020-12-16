Гинцбург рассказал про особенности «лайт-вакцины» против COVID

https://static.news.ru/photo/8c7ecc90-4079-11eb-a137-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создание в РФ «лайт-вакцины» против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) — с одним уколом и более коротким периодом выработки антител — позволит охватить большее число граждан, но продолжительность будет небольшая, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По мнению эксперта, подобный препарат от COVID-19 позволит найти компромисс между сроком действия вещества и необходимостью быстро сбивать пик заболеваемости и смертности от недуга, используя только один компонент лекарства.

Понимая при этом, что данный компонент будет действовать далеко не на 100%, а для разных категорий вакцинируемых немного по-разному... Такой подход позволит охватить большое количество населения и предотвратить тяжёлые случаи заболевания со смертельным исходом, — рассказал учёный в эфире телеканала «Россия 24».

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке.

О разработке в РФ «лайт-вакцины» заявил глава РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции Как отметил политик, такая облегчённая вакцина «будет работать покороче», уровень защиты у неё также будет меньше, но в любом случае будет доходить до 85%.

Ранее президент отметил, что российский препарат от коронавируса хороший. Но главная проблема заключается в том, что до сих пор не хватает производственных мощностей для её производства. Он также положительно оценил перспективу производства препарата на производственных мощностях других государств. Таким образом российская вакцина получит распространение за рубежом за счёт тех стран, которые в ней заинтересованы, писал NEWS.ru.