Гинцбург рассказал, какой иммунитет даст комбинация вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/138c092c-4922-11eb-b8e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комбинированная вакцина от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca обеспечит иммунитет на два года, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить компонент своей вакцины к компоненту препарата AstraZeneca. Так как оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, это позволит поднять напряжённость иммунитета.

Вакцина совершенно очевидно будет защищать вакцинируемого не на 3-4 месяца, а, по крайней мере, на два года, — отметил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Известно, что в настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Как писал NEWS.ru, с 28 декабря в Москве открывается вакцинация от коронавируса для москвичей старшего возраста, сотрудников ЖКХ, работников сферы общественного питания, спорта, а также органов правопорядка и волонтёров, сотрудничающих с некоммерческими и религиозными организациями.

Власти Москвы заявляют, что по мере поступления вакцины она будет доступна для всё большего числа граждан. В конечном счёте её смогут получить все жители столицы.