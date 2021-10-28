Гинцбург рассказал, как часто нужно прививаться назальной вакциной от COVID

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще раза в полгода.

Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае, прививаться не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже, — поделился Гинцбург.

Известно, что в середине октября Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи.

Ранее главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко заявила, что за четыре волны коронавируса симптоматика заболевания изменилась: сейчас степень поражения лёгких не всегда определяет тяжесть состояния пациентов.

Специалист отметила, что в отличие от пациентов первой волны коронавируса у заболевающих новыми штаммами чаще всего проявляется лихорадка. Она также добавила, что специализированные койки для пациентов с коронавирусом в регионе загружены на 83%.