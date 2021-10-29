Гинцбург раскрыл детали вакцинации «Спутником V» детей и подростков

Для вакцинации от коронавируса несовершеннолетних детей концентрация «Спутника V» будет уменьшена в несколько раз. Как рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, для подростков дозу препарата уменьшат в пять раз, а для детей младшего возраста — в 10 раз, пишет РИА Новости.

Всё то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз, — пояснил специалист.

Гинцбург добавил, что вакцину от коронавируса пациентам в возрасте 12–17 лет также будут вводить дважды.

Как сообщалось, власти выделили более 100 млн рублей для третьей фазы исследования «Спутника V» на подростках.

Ранее в Минздрав России поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М» от НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. В случае регистрации препарата вакцинация подростков станет добровольной, её будут делать с согласия родителей или законных представителей.

По словам Гинцбурга, вакцина для детей может получить название «Спутник М», где «М» будет означать «для маленьких». В настоящее время специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата.