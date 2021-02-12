Раскрыты детали испытаний вакцины «Спутник V» на детях

https://static.news.ru/photo/c32fcb28-6d2d-11eb-8e4c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на детях будут выделены три-четыре возрастные группы. Об этом заявил руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам эксперта, детей планируется разделить на несколько групп: 17–14 лет, 14–9 лет, 9 лет и младше. Возможно, что будет не три, а четыре группы, уточнил Гинцбург.

Дозировка вакцины будет подбираться в зависимости от возраста — чем младше ребёнок, тем меньшую дозу препарата он получит.

В эфире телеканала «Россия 24» руководитель центра рассказал , что другие изменения в состав вакцины, скорее всего, вносить не придётся. Однако, если ко времени начала испытания на детях будут проведены исследования назальной формы препарата, то именно она может стать в первую очередь рекомендованной детям.

Ранее стало известно, что российскую вакцину «Спутник V» одобрили уже 26 государств в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке. Таким образом, препарат вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Первое место в мире по числу одобрений в настоящее время занимает вакцина Pfizer, разрешённая в 35 странах, за ней следует AstraZeneca (31 страна). При этом «Спутник V» обогнал по числу одобрений вакцину Moderna (14 стран), а также три китайские вакцины — Sinopharm (13), Sinovac (10), CanSino (2).

В августе 2020 года Россия зарегистрировала препарат от коронавируса, получивший название «Спутник V». Он был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В октябре второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию, стала «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». В январе 2021 года Минздрав получил от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова документы для регистрации вакцины «КовиВак». Регистрация препарата ожидается в ближайшее время, писал NEWS.ru.