Гинцбург прокомментировал алкогольные ограничения при вакцинации

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что при вакцинации от коронавируса следует отказаться от алкоголя на 42 дня. Глава центра, создавшего вакцину «Спутник V», отметил, что один бокал шампанского на Новый год выпить можно.

Речь идёт о том, что напиваться не надо никогда, тем более во время вакцинации, потому что повышение уровня алкоголя до 1% в организме человека влияет не только на психику и на поведение, но и на иммунную систему, на её эффективность по отношению к любой вакцинации, не только к этой, — сообщил РИА Новости Гинцбург.

По его словам, стакан водки как раз даёт примерно 1% уровня алкоголя в организме, а бокал шампанского на иммунную систему особо не повлияет.

Как писал NEWS.ru, привившиеся от COVID-19 граждане должны на 42 дня ограничить употребление алкоголя, заявила ранее Татьяна Голикова. Также, по её словам, необходимо воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию.