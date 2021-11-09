Гинцбург: происхождение коронавируса точно установить невозможно

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что происхождение коронавируса установить невозможно. Нельзя подтвердить ни лабораторное, ни естественное происхождение. Об этом пишет «Российская газета».

Единственная возможность определить его происхождение, если он действительно был создан искусственно, — это чистосердечное признание того, кто при этом присутствовал, — пояснил специалист в интервью изданию.

Он также отметил, что бессмысленно проводить исследования, чтобы выявить природу возникновения вируса. Гинцбург подчеркнул, что для ликвидации последствий COVID-19 не имеет значения, возник ли коронавирус в природе или искусственным путём.

С моей точки зрения, бессмысленны многочисленные публикации, якобы основанные на научном анализе существующих вирусов в плане возможности определения природы его образования, — добавил специалист.

Ранее Гинцбург заявил, что для победы над коронавирусом необходимо, чтобы были привиты три четверти населения России. Поэтому вакцинация должна стать обязательной.