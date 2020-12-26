Гинцбург призвал убедить россиян в важности вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/40d25d4c-48e0-11eb-b454-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Россиян необходимо убедить в важности вакцинации от коронавируса. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ещё одна проблема заключается в том, чтобы население понимало, что единственный способ уберечься от этой заразы — это провакцинироваться, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Гинцбурга, убеждённость некоторых россиян в том, что инфекция их не затронет или они приобретут иммунитет, переболев коронавирусом в лёгкой форме, не имеет научного обоснования.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Как писал NEWS.ru, с 28 декабря в Москве открывается вакцинация от коронавируса для москвичей старшего возраста, сотрудников ЖКХ, работников сферы общественного питания, спорта, а также органов правопорядка и волонтёров, сотрудничающих с некоммерческими и религиозными организациями.

Власти Москвы заявляют, что по мере поступления вакцины она будет доступна для всё большего числа граждан. В конечном счёте её смогут получить все жители столицы.