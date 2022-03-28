Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться от коронавируса

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в других странах жителям России рекомендовано ревакцинироваться против коронавирусной инфекции. Он уточнил, что нельзя сделать точный прогноз о сроках появления новой волны в России. По словам эксперта, заболеваемость может начать расти через «неделю, месяц или три месяца», передаёт ТАСС.

Обязательно нужно ревакцинироваться. Вы же видите, что сегодня происходит в других странах с заболеваемостью, в том числе в Китае и Европе, — рассказал Гинцбург.

Он добавил, что в случае роста заболеваемости нагрузка на стационары может быть высокой несмотря на то, что сегодня в большинстве случаев болезнь протекает легко.

Отоларинголог Владимир Зайцев ранее рассказал, что на старых медицинских масках остаются бактерии и вирусы, которые попадают в организм при повторном использовании защитных средств. По словам эксперта, вместе с влагой от дыхания просиходит обратное «всасывание» инфекции. Также этому процессу могут способствовать влажная погода и низкие температуры. Больше всего риску подвержены люди, которые страдают бронхолегочными заболеваниями и заболеваниями ЛОР-органов: фарингитами, тонзиллитами, ларингитами, постназальным затеком, риносинуситами.