Гинцбург призвал бороться с коронавирусом сообща с другими странами

https://static.news.ru/photo/c6d29e2e-5589-11eb-bd1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Борьбу с COVID-19 необходимо вести сообща с другими странами, чтобы предотвратить появление новых мутаций вируса. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Чем дольше длится пандемия, тем больше риск возникновения мутаций, поэтому надо бороться сообща с вирусом, — цитирует его РИА новости.

При этом он подчеркнул, что первоочередной задачей является вакцинация населения России. По словам учёного, «сначала надо защитить себя, потом всех своих соседей, а потом весь земной шар».

За минувшие сутки в РФ зафиксировано 22,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлению выписаны 28,6 тысячи пациентов. Жертвами инфекции стали и 566 человек.

Всего в стране с начала пандемии заболели 3,4 млн человек. Из них выздоровели 2,8 млн и 63,3 тысячи скончались. России занимает четвёртое местов мире по уровню заболеваемости COVID-19. В первую тройку входят США, Индия и Бразилия.

Ранее NEWS.ru писал, что российские учёные обнаружили новый штамм коронавируса с 18 мутациями. Они не исключают, что он может оказаться опаснее британского. Возможно, это будет уникальный вид SARS-CoV-2.