Гинцбург привился вакциной от ковида с актуализированным составом

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Александр Гинцбург

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург привился вакциной от коронавирусной инфекции с актуализированным штаммовым составом, сообщает ТАСС. По его данным, также вакцинацию прошли сотрудники центра и их родственники.

Я еще давно провакцинировался новой вакциной, не той, которую мы сейчас будем предлагать. Сейчас мы будем предлагать совсем актуальную. И актуальной провакцинировался, [вчера] сдал антитела. Я и еще 100 или 200 человек, которые вакцинировались, чувствуют себя прекрасно, — рассказал Гинцбург.

Ученый пояснил, что прививку сделали добровольцы. Сам он привился три недели назад. По словам Гинцбурга, вакцинный препарат ему ввели интраназально, поэтому нейтрализация вируса не будет такой же высокой, как при внутримышечной инъекции. При этом ученый выразил надежду, что некоторое повышение титра протективных антител у него будет.

Ранее Александр Гинцбург сообщил, что усовершенствованная вакцина «Спутник V», которая защитит от актуальных штаммов COVID-19, поступит в медицинские учреждения в первой половине декабря. Специалист привел статистику: если от уханьского штамма и «дельта»-штамма «Спутник V» защищал россиян два года, то последующие мутации постепенно снизили его эффективность сначала в восемь, а затем почти в 20 раз.